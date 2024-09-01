В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на Камчатке
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 ведутся сразу в нескольких направлениях, в том числе в районе озера Тахколоч и со стороны села Николаевка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В наземном поиске задействованы более 40 человек, в том числе специалисты Камчатского спасательного центра МЧС, егеря и волонтеры на квадроциклах. Авиация МЧС со спасателями на борту в готовности.
В ведомстве отмечают, что поиски осложняют погодные условия: туман и дождь, вызванные циклоном.
Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. Как рассказали в Росавиации, на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
Позднее выяснилось, что на борту пропавшего Ми-8 был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой.
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