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Общество ,  
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В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на Камчатке

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 ведутся сразу в нескольких направлениях, в том числе в районе озера Тахколоч и со стороны села Николаевка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В наземном поиске задействованы более 40 человек, в том числе специалисты Камчатского спасательного центра МЧС, егеря и волонтеры на квадроциклах. Авиация МЧС со спасателями на борту в готовности.

В ведомстве отмечают, что поиски осложняют погодные условия: туман и дождь, вызванные циклоном.

В Росавиации рассказали детали исчезновения Ми-8 на Камчатке
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Горный массив Вачкажец на Камчатке

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. Как рассказали в Росавиации, на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Позднее выяснилось, что на борту пропавшего Ми-8 был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой.

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Теги
МЧС Камчатский край Вертолет Ми-8 пропавшие без вести поисковая операция
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