Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки

Врача-эндокринолога из Хасавюрта обвинили в отказе в приеме пациентки в никабе, ей пришлось записать видео с извинениями. Глава Дагестана назвал провокацией сложившуюся ситуацию и пообещал защитить медика

Евгения Макеева (Фото: alter-med-05.ru)

Ситуация с врачом из Хасавюрта — провокация, ей будет гарантирована защита, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Об инциденте в клинике «Альтер-мед» в Хасавюрте стало известно 28 июня, пишут «Новые известия». Местный блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев) опубликовал видеозапись, на которой он с товарищем звонит владельцу медицинского учреждения, утверждает, что врач-эндокринолог Евгения Макеева отказала в приеме «его сестре, мусульманке» из-за никаба, и требует разобраться в произошедшем, в том числе «утихомирить общественность». Его собеседник ответил: «Да что утихомирить, я уничтожу просто». Ханов и его товарищ сказали, что хотят, чтобы врач извинилась и все закончилось «просто обычным недоразумением».

Вскоре после этого Макеева записала видео с извинениями. Она опровергла информацию об отказе в приеме, назвала сложившуюся ситуацию недопониманием и высказала свое уважительное отношение ко всем религиям.

Меликов назвал провокацией поступок «псевдообщественника с туманной биографией». «С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту», — написал он в телеграм-канале. Он также пообещал последствия для «псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить».

Как отметили в министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана, «работа врача подразумевает обследование пациента, и нахождение на приеме врача с закрытым лицом не позволяет ему (ей) полноценно выполнять свою работу». Там призвали дать жесткую правовую оценку записи телефонного разговора блогера с владельцем клиники.

Атаева задержали 30 июня, пишет телеграм-канал «ЧП Кавказ». По его данным, блогер также является помощником депутата в городе Буйнакск. Утром Атаев рассказал, что к нему пришли силовики. «Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что мужчину задержали полицейские.

В 2015 году он был арестован в Германии за вербовку в «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная на территории России), пишут «Новые известия». Атаев провел 2,5 года в тюрьме, после чего вернулся в Дагестан.

Весной 2024 года депутаты Госдумы стали активно обсуждать возможный запрет на ношение никабов в качестве профилактики радикального исламизма. Соответствующие законопроекты подготовили КПРФ и «Новые люди». В частности, инициативу поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он возложил ответственность на исламистов за недавние нападения на православные церкви и синагоги в Дагестане, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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Меликов в конце июня говорил, что лично он выступает против никаба с точки зрения безопасности, так как «за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы». Он также подчеркнул, что данная одежда не свойственна для народов Кавказа. При этом глава Дагестана отметил, что не из-за никабов появились такие движения, как «Аль-Каида» или ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России. — РБК)».