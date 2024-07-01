Власти Буйнакска рассказали об устроившем скандал с никабом блогере

Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев) (Фото: khadulaev / Telegram)

Дагестанский блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев) был помощником депутата в период с 19 марта 2021 года по 07 ноября 2023 года, сообщили РБК в пресс-службе Собрания депутатов города Буйнакска.

Его удостоверение аннулировали на основании распоряжения председателя Собрания депутатов Магомедхана Даитбегова. Причина этого решения не указывается. При этом в пресс-службе отметили, что «депутаты вправе иметь помощников, работающих на общественных началах».

О задержании Атаева накануне сообщали «Коммерсантъ» и телеграм-канал «ЧП Кавказ». Поводом стал его звонок владельцу клиники «Альтер-Мед» в Хасавюрте с жалобой на якобы отказ в приеме «его сестре, мусульманке» из-за никаба и просьбой «утихомирить общественность». Его собеседник ответил: «Да что утихомирить, я уничтожу просто».

Вскоре после этого врач-эндокринолог Евгения Макеева, на которую жаловался Атаев, записала видеообращение с извинениями. При этом она опровергла информацию об отказе в приеме и заявила об уважительном отношении ко всем религиям.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал ситуацию с травлей врача провокацией и пообещал защитить Макееву.

В 2015 году Атаев был осужден в Германии за вербовку в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России), писало издание «Новые Известия». Он провел в тюрьме два с половиной года и вернулся в Дагестан.