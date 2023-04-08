ТАСС: обвиняемая в теракте против Татарского сотрудничает со следствием

ТАСС узнал о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте

Следствие устанавливает круг предполагаемых сообщников обвиняемой Треповой и отрабатывает различные версии теракта, сказал собеседник агентства

Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском баре, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сотрудничает со следствием и дает показания, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского, произошел вечером 2 апреля. По свидетельствам очевидцам и одной из версий следствия взорвался статуэтка, подаренная военкору посетительницей мероприятия. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом), но позже переквалифицировал на теракт (ст. 205 УК РФ).

Дарью Трепову задержали на следующий день после произошедшего, она арестована и ей предъявлено обвинение. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК.