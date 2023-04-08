Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Холанд сделал дубль в первом матче «Манчестер Сити» после травмы Спорт, 21:45
«Спартак» благодаря пенальти в концовке вырвал ничью в матче с «Динамо» Спорт, 21:29
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 20:54
ТАСС узнал о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте Политика, 20:52
В Армении задержали обвиняемого в России по делу о дезертирстве Общество, 20:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:42
Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони Общество, 20:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко Спорт, 20:18
Матч Второй лиги чемпионата России по футболу завершился со счетом 15:0 Спорт, 20:00
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 19:59
Мощи 80 святых и церковную утварь попытались вывезти с Украины в Молдавию Общество, 19:44
В «Динамо» сообщили о «подавленности» Смолова перед матчем со «Спартаком» Спорт, 19:16
Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий Политика, 19:15
СКА забросил дважды за 17 секунд и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ Спорт, 19:05
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Гибель военкора Татарского ,  
0 

ТАСС узнал о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте

ТАСС: обвиняемая в теракте против Татарского сотрудничает со следствием
Следствие устанавливает круг предполагаемых сообщников обвиняемой Треповой и отрабатывает различные версии теракта, сказал собеседник агентства
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском баре, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сотрудничает со следствием и дает показания, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского, произошел вечером 2 апреля. По свидетельствам очевидцам и одной из версий следствия взорвался статуэтка, подаренная военкору посетительницей мероприятия. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом), но позже переквалифицировал на теракт (ст. 205 УК РФ).

Дарью Трепову задержали на следующий день после произошедшего, она арестована и ей предъявлено обвинение. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дарья Трепова Владлен Татарский теракт взрыв
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте
Политика
Канадского дипломата вызвали в МИД России из-за слов о Татарском
Политика
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter