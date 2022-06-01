Бывший глава Минобрнауки исключил возврат к советской системе образования

Российскому высшему образованию нужно двигаться вперед, а не возвращаться к советской системе, считает Андрей Фурсенко. Ранее в Минобрнауки заявили о планах отказаться от Болонской системы

Андрей Фурсенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

России не стоит возвращаться к советской системе образования, необходимо «двигаться вперед», при этом сохраняя наработки в этой сфере, считает помощник президента, бывший глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

«Единственное, что мы должны понять: надо двигаться вперед, а не пытаться возвращаться назад. Даже если это кажется нам очень интересным. Но если мы туда вернемся, то поймем, что там не только это», — сказал Фурсенко, добавив, что в нынешней российской системе образования достаточно бережно сохранены и используются наработки СССР, а также элементы, сложившиеся в 1990-е годы.

Помощник президента подчеркнул, что перед реформированием нынешней системы образования нужно сформулировать, «чего нам не хватает, что требуется нового, а что из сделанного мы должны сохранить». «Любая система должна совершенствоваться, должна меняться, и я считаю, что крайне важно не привязываться к каким-то названиям, а идти от смыслов», — отметил он.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия отказывается от Болонской системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) и будет разрабатывать свою собственную, «в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Фальков призвал относиться к Болонской системе как к «прожитому этапу». Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил отказаться от системы поэтапно и отметил, что студентов об этом необходимо предупредить хотя бы за два года. В Госдуме поддержали выход России из Болонского процесса. По словам председателя комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования.

Позднее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев уточнил, что при создании национальной системы образования учтут «позитивный опыт» Болонской. «Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года <...>, речь идет о формировании национальной системы», — говорил Афанасьев.

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Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Это процесс создания единого европейского пространства высшего образования. Его приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.



Программы по подготовке бакалавров начали появляться в России еще в 1990-х годах, но разделение на две ступени стало основным с 2011 года.

Болонскую систему высшего образования в России неоднократно критиковали. В начале апреля ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий говорил, что с ее приходом качество образования существенно снизилось. Депутат Госдумы Виталий Милонов и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин указывали, что присоединение России к Болонскому процессу не оправдало возлагаемых надежд — зарубежные университеты часто не принимают российские дипломы.

В то же время президент РУДН, бывший министр образования России Владимир Филиппов отмечал, что пятилетняя система (специалитет) предусматривала «очень централизованный» учебный план, тогда как многоуровневая система позволяет реализовывать «гибкие образовательные траектории». «Надо четко разделять два понятия: структура системы высшего образования и содержание образования. Болонский процесс — это про структуру, а содержание определяют наши собственные российские образовательные стандарты», — подчеркнул он.