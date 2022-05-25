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Госдума начала работу над выходом России из Болонской системы

По словам спикера Вячеслава Володина, выход из Болонской системы поддерживают все фракции. У комитета Думы по науке и высшему образованию уже существует «дорожная карта», заявил ее председатель Сергей Кабышев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Все фракции Государственной думы поддерживают выход России из Болонской системы образования, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании 25 мая.

«Насколько мне известно, все фракции поддерживают позицию министра науки высшей школы. У всех есть понимание, что нам необходимо выходить из Болонской системы», — сказал он.

Володин добавил, что тема отказа от Болонской системы «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало ее обсуждения.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в свою очередь, заявил, что у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования.

«Заявление министра науки и высшего образования — результат последовательной позиции и принципиальной позиции комитета, мы неоднократно обсуждали это с министром, в том числе и с руководителями некоторых фракций Госдумы. Уже есть на эту тему «дорожная карта», как мы будем двигаться», — сказал Кабышев.

Комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы совместно с правительством начинают работать над практическими шагами, заявил вице-спикер Петр Толстой. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Думы напомнила, что обсуждение возможного выхода из Болонской системы обсуждалось в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Она назвала инициативу о выходе «необходимой и правильной».

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Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Он отметил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что отказ должен быть поэтапным, а выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года. «Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее», — отметил он (цитата по ТАСС).

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
образование Госдума Минобрнауки Валерий Фальков Вячеслав Володин
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