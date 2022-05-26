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Экс-министр не увидел доказательств недостатков Болонской системы

Болонская система лишь структура высшего образования, а ее содержание определяют сами российские образовательные стандарты, указал бывший министр образования России в ответ на предложение отказаться от нее

В России никто ни разу не обосновал, что шестилетнее обучение по болонской системе (четыре года бакалавриата и два года магистратуры) дает образование хуже, чем пятилетнее обучение (специалитет) заявил в разговоре с «Коммерсантом» президент РУДН, бывший министр образования России Владимир Филиппов.

«Надо четко разделять два понятия: структура системы высшего образования и содержание образования. Болонский процесс — это про структуру, а содержание определяют наши собственные российские образовательные стандарты», — подчеркнул он.

По словам Филиппова, пятилетняя система предусматривала «очень централизованный» учебный план, тогда как многоуровневая система позволяет реализовывать «гибкие образовательные траектории».

Филиппов также задался вопросом, что плохого в том, что студенты участвуют в программах академической мобильности и получают знания и опыт в зарубежных вузах.

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Владимир Филиппов занимал пост министра образования России с 1998 по 2004 год. В этот период в стране ввели ЕГЭ, начали преподавать английский язык со второго класса, повсеместно оснащать школы компьютерами, а также началась интеграция России в международное образовательное пространство.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Это процесс создания единого европейского пространства высшего образования. Его приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.

Программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х годах, но разделение на две ступени стало основным с 2011 года.

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 24 мая заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил поэтапно отказаться от системы и отметил, что студентов об этом необходимо предупредить хотя бы за два года. 

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции нижней палаты парламента поддерживают выход страны из Болонской системы. По словам председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования

В начале апреля ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не свойственные для России системы образования, в том числе Болонская система, способствовали снижению качества образования в стране. По его словам, раньше все было основано на «уникальной фундаментальной системе образования, которая соответствовала строю», а сейчас университеты выступают за возвращение этой «фундаментальности».

О необходимости выйти из Болонского образовательного процесса и вернуться к классическому формату специалитета и аспирантуры ранее говорил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он считает, что присоединение страны к Болонской системе не оправдало ожиданий и привело к утрате важнейших достоинств системы советского образования.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также отметил, что зарубежные вузы часто не принимают российские дипломы, на что рассчитывала Россия, когда присоединялась к Болонскому процессу.

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