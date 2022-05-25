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Глава Рособрнадзора предложил поэтапно отказываться от Болонской системы

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Отказ от Болонской системы (двухуровневая система высшего образования: бакалавриат и магистратура) в России должен быть поэтапным, выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года, а студенты не должны пострадать, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее», — отметил он.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал он.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

Программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х годах, но основным такое разделение стало с 2011 года.

Ректор МГУ заявил о снижении качества образования из-за Болонской системы
Общество

Отказ от Болонской системы обсуждается давно, в последнее время разговоры об этом участились. Так, в начале апреля ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий говорил, что до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю». Однако с приходом западных веяний, в том числе Болонской системы, качество образования существенно снизилось, считает Садовничий.

В том же месяце депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Он отметил, что зарубежные университеты часто не принимают российские дипломы, на что рассчитывали, когда присоединялись к Болонскому процессу. О том же говорил и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин: по его мнению, присоединение России к Болонскому процессу не оправдало возлагаемых на него надежд и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования.

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