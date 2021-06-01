ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса

Препарат CoronaVac от компании Sinovac разрешили для экстренного использования. В начале мая ВОЗ одобрила первую вакцину из КНР от Sinopharm. У препарата Sinovac легкие условия хранения, что подходит для небогатых стран

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Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных случаях вакцину от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Сегодня я рад объявить, что вакцина компании Sinovac CoronaVac была внесена в реестр ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что простые условия хранения Sinovac делают ее подходящей для стран с ограниченными ресурсами. «Сейчас критически важно быстро доставить это средство спасения людям, которые в нем нуждаются», — подчеркнул директор ВОЗ.

Sinovac стала второй китайской вакциной, одобренной организацией. Первым в начале мая ВОЗ разрешил применять в экстренных случаях препарат компании Sinopharm. Ранее организация внесла в список разрешенных вакцины от Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также две вакцины от компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной Кореей.