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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты сравнили эффективность вакцин от COVID для женщин и мужчин

В США выявили около 10 тыс. случаев COVID-19 у полностью привитых американцев, большинство заболевших — женщины. Ранее испытания Pfizer и Moderna показали, что препараты более эффективны для мужчин
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
Фото: Ricardo Moraes / Reuters

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, по состоянию на конец апреля среди 101 млн полностью привитых от коронавируса американцев COVID-19 диагностировали у 10 262 человек (0,01%). Большинство таких случаев (68%) зафиксировали у женщин.

Эти данные, как отмечает Business Insider, не противоречат результатам клинических испытаний вакцин, которые свидетельствуют, что препараты менее эффективны для женщин. Например, эффективность вакцины Pfizer cоставила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин. Прививка препаратом от Johnson & Johnson снизила вероятность тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

Как заявила изданию сотрудница университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты «немного озадачивают». По ее словам, обычно у женщин более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, который стимулирует иммунную систему.

Ученые определили эффективность вакцины Pfizer от новых штаммов COVID-19
Общество
Фото:Oded Balilty / AP

Одним из возможных объяснений данных CDC, допускает Кляйн, может быть то, что на данный момент привито больше женщин, чем мужчин, и женщины чаще делают тесты на COVID-19, если у них есть симптомы болезни. Женщины также составляют большинство медицинских работников, которые регулярно проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. В то же время специалист указала, что точных данных, которые бы объяснили статистику ведомства, нет.

Согласно отчету CDC, в среднем людям, заболевшим после вакцинации, от 40 до 74 лет. Как отметила Кляйн, у большинства женщин менопауза наступает в период между 40 и 60 годами, и это может частично объяснить, почему эффективность вакцины была ниже в этой группе. «Мы знаем, что иммунитет у женщин снижается при постменопаузе, это связано со снижением уровня эстрогена», — заявила она.

В феврале исследование CDC показало, что женщины чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами после вакцинации. Эксперты проанализировали данные о вакцинации более 13,7 млн американцев, которые получили препараты Pfizer или Moderna. Они пришли к выводу, что побочные реакции в 78,8% случая возникают у женщин средних лет. Чаще всего они жаловались на головную боль (22,4%), утомляемость (16,5%) и головокружение (16,5%).

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Как отмечает Business Insider, до 1993 года, когда соответствующую поправку утвердил конгресс, американское законодательство не требовало участия женщин в медицинских исследованиях. Врачи и ученые опасались, что если женщина забеременеет во время испытаний, препараты повлияют на здоровье будущих детей. Сейчас, по словам Кляйн, из тех же соображений специалисты предпочитают набирать испытуемых из женщин, которые принимают контрацептивы. Что касается клинических исследований вакцин от коронавируса, в них участвовало относительно равное количество мужчин и женщин.

коронавирус вакцина COVID-19 эффективность
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