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Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава ВОЗ привился от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы», — отмечается в сообщении.

Директор отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Генсек ООН допустил появление устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19
Общество
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил появление устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19. По его словам, это возможно при активном распространении заболевания в бедных странах, где наблюдается «значительный пробел» в вопросе вакцинации.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус ВОЗ прививка вакцина
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