Глава ВОЗ привился от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы», — отмечается в сообщении.

Директор отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил появление устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19. По его словам, это возможно при активном распространении заболевания в бедных странах, где наблюдается «значительный пробел» в вопросе вакцинации.