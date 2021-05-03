Пандемия коронавируса , 03 мая, 19:59
0
В ВОЗ заявили о планах дать оценку безопасности «Спутника V» летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле. Об этом заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао в ходе брифинга.
«Мы ожидаем, когда появится полное досье и будет подтверждено соответствие необходимым критериям для клинических испытаний, и производства, чтобы технические эксперты провели оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле», — заявила она.
Материал дополняется