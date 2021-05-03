В ВОЗ заявили о планах дать оценку безопасности «Спутника V» летом

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле. Об этом заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао в ходе брифинга.

«Мы ожидаем, когда появится полное досье и будет подтверждено соответствие необходимым критериям для клинических испытаний, и производства, чтобы технические эксперты провели оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле», — заявила она.

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