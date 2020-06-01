Воробьев допустил открытие ТЦ на следующем этапе снятия ограничений

Губернатор Московской области отметил снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и рост случаев выздоровления. Со среды в области могут открыться парикмахерские

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На следующем этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, могут открыться торговые центры Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время совещания с главами городских округов.

«На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели — уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных — больше. Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима», — сказал губернатор.

Он также отметил, что со среды могут заработать парикмахерские, однако их работа должна быть организована по новым стандартам безопасности.

Помимо этого, власти готовят поэтапное возвращение стационаров к обычной работе. По словам Воробьева, это может занять около двух-трех недель. «<...> проводится целая процедура: мы моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование», — пояснил губернатор.