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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев допустил открытие ТЦ на следующем этапе снятия ограничений

Губернатор Московской области отметил снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и рост случаев выздоровления. Со среды в области могут открыться парикмахерские
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На следующем этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, могут открыться торговые центры Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время совещания с главами городских округов.

«На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели — уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных — больше. Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима», — сказал губернатор.

Он также отметил, что со среды могут заработать парикмахерские, однако их работа должна быть организована по новым стандартам безопасности.

Помимо этого, власти готовят поэтапное возвращение стационаров к обычной работе. По словам Воробьева, это может занять около двух-трех недель. «<...> проводится целая процедура: мы моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование», — пояснил губернатор.

Жителям Подмосковья разрешили посещать кладбища
Общество
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Также в рамках следующего этапа снятия ограничений могут возобновить работу музеи области, сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова в эфире телеканала «360». «Следующим нашим этапом будет открытие музеев для индивидуального посещения и, наверное, в домах культуры индивидуальных занятий в кружках и небольших группах до десяти человек. Сейчас мы прорабатываем стандарты», — сказала Харламова (цитата по «Интерфакс-Туризм»).

Власти Подмосковья уже смягчили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, с 18 мая возобновилось бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ. Помимо этого, власти разрешили вернуться к работе промышленным предприятиям.

С 29 мая в Московской области открылись для посещения парки, однако жители области смогут гулять на их территории только в масках. Помимо этого, возобновили работу библиотеки (по предварительной записи), автокинотеатры под открытым небом, автосалоны, строительные магазины, компании, предоставляющие бытовые услуги, и другие организации.

Также жителям области разрешили посещать кладбища, но только с соблюдением социальной дистанции.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Автор: Мария Лисицына
Теги: Андрей Воробьев, Московская область, коронавирус, ТЦ, торговый центр
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