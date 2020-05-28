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Жителям Подмосковья разрешили посещать кладбища

Запрет на посещение кладбищ, которых в Подмосковье насчитывается более 300, действовал с 9 апреля. С того момента кладбища можно было посещать лишь для захоронения близких

В Московской области с 29 мая отменяется запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

«Отменяется запрет на посещение кладбищ, при условии соблюдения социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Москвичам разъяснили правила посещения кладбищ после введения ограничений
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Временный запрет на посещение подмосковных кладбищ был введен 9 апреля. Тогда губернатор ограничил посещение 325 кладбищ, внеся изменения в постановление о режиме повышенной готовности. В документе появился пункт гласящий о приостановлении «посещения гражданами кладбищ, <...> за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах».

В опубликованном несколько часов назад постановлении, подписанным Воробьевым, которым с 29 мая вводятся меры по ослаблению режима ограничений, пункта о запрете на посещение кладбищ нет.

Подмосковье вслед за Москвой ограничило посещение кладбищ
Общество
Фото: Василий Смирнов / Global Look Press

Временное ограничение на посещение кладбищ 9 апреля было введено и в Москве. Тогда мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение тем, что граждане рискуют заразиться коронавирусом COVID-19, посещая кладбища. «До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя», — говорил он.

Решение об ограничении доступа на кладбища поддержал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда. Он назвал эту меру ожидаемой и разумно обоснованной, а также отметил, что она обезопасит многих людей.

Пока запрет на посещение кладбищ в Москве не был снят. В столице действуют 125 кладбищ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Московская область, кладбища, Андрей Воробьев
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