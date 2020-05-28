Жителям Подмосковья разрешили посещать кладбища

Запрет на посещение кладбищ, которых в Подмосковье насчитывается более 300, действовал с 9 апреля. С того момента кладбища можно было посещать лишь для захоронения близких

В Московской области с 29 мая отменяется запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

«Отменяется запрет на посещение кладбищ, при условии соблюдения социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Временный запрет на посещение подмосковных кладбищ был введен 9 апреля. Тогда губернатор ограничил посещение 325 кладбищ, внеся изменения в постановление о режиме повышенной готовности. В документе появился пункт гласящий о приостановлении «посещения гражданами кладбищ, <...> за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах».

В опубликованном несколько часов назад постановлении, подписанным Воробьевым, которым с 29 мая вводятся меры по ослаблению режима ограничений, пункта о запрете на посещение кладбищ нет.