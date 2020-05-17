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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье заработают промышленные предприятия и возобновятся стройки

Область снимет некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, с понедельника. Однако ситуация в регионе по-прежнему непростая, предупредил губернатор Андрей Воробьев
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что с 18 мая в регионе возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на объектах ЖКХ. Также работать начнут промышленные предприятия.

По словам Воробьева, запускаются те отрасли, где можно ограничить близкий контакт между сотрудниками и нет работы с посетителями. При этом он подчеркнул, что во всех организациях, в которых возобновляется работа, должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила.

Торговля непродовольственными товарами останется в дистанционном формате. «Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», — сказал губернатор.

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед», — написал он.

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Воробьев также отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье контролируется, однако «до полной победы над вирусом еще очень далеко». Положение дел в регионе «по-прежнему непростое», добавил губернатор. Сейчас в Подмосковье действует более 25 активных очагов инфекции, количество «контактных» людей в них — более 3 тыс., отметил Воробьев. «Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здрава. Поэтому другие ограничения пока не снимаем», — пояснил он.

О готовности региона к ослаблению ограничений губернатор заявил ранее в воскресенье. Для этого, пояснил он, в области должны выполняться три критерия: уменьшение коэффициента распространения заболевания, определенное количество тестов на 100 тыс. население и число свободных коек. При этом губернатор подчеркнул, что открывать все предприятия сразу власти не имеют права.

По состоянию на утро 17 мая в Московской области было зафиксировано 27 369 больных коронавирусом за все время распространения инфекции, из них 24 013 сейчас находятся на лечении. Всего в области умерли 268 человек, у которых был выявлен коронавирус, это второй показатель по России после Москвы.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Андрей Воробьев, строительство
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