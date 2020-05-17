В Подмосковье заработают промышленные предприятия и возобновятся стройки

Область снимет некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, с понедельника. Однако ситуация в регионе по-прежнему непростая, предупредил губернатор Андрей Воробьев

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что с 18 мая в регионе возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на объектах ЖКХ. Также работать начнут промышленные предприятия.

По словам Воробьева, запускаются те отрасли, где можно ограничить близкий контакт между сотрудниками и нет работы с посетителями. При этом он подчеркнул, что во всех организациях, в которых возобновляется работа, должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила.

Торговля непродовольственными товарами останется в дистанционном формате. «Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», — сказал губернатор.

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед», — написал он.