Жителям Подмосковья разрешат гулять в парках

Парки откроют для жителей с 29 мая, но в них нужно будет находиться в масках. Спортивные и детские площадки пока будут закрыты. Открывать кафе, летние веранды и торговые центры также еще рано, считает губернатор Воробьев

Фото: РИА Новости

В Подмосковье с 29 мая для свободного посещения откроются парки, но гулять там нужно будет в масках. Об этом в эфире канала «360» сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сегодня выйдет соответствующее постановление. При этом спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми, добавил Воробьев.

С 1 июня для физических лиц начнут работать многофункциональные центры, там будут оказывать только те услуги, которые нельзя получить дистанционно. Речь идет, например, о выдаче и замене паспорта или регистрации прав на недвижимость. С этого же дня в регионе откроются строительные магазины, добавил Воробьев.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки Общество

Остальные ограничения, в том числе запрет на работу кафе и летних веранд, продлят до 14 июня, на следующей неделе останутся закрытыми и торговые центры. Воробьев выразил надежду, что в связи с позитивной динамикой по коронавирусу они вскоре смогут открыться. «Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — пояснил губернатор.