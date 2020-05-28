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Жителям Подмосковья разрешат гулять в парках

Парки откроют для жителей с 29 мая, но в них нужно будет находиться в масках. Спортивные и детские площадки пока будут закрыты. Открывать кафе, летние веранды и торговые центры также еще рано, считает губернатор Воробьев
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Подмосковье с 29 мая для свободного посещения откроются парки, но гулять там нужно будет в масках. Об этом в эфире канала «360» сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сегодня выйдет соответствующее постановление. При этом спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми, добавил Воробьев.

С 1 июня для физических лиц начнут работать многофункциональные центры, там будут оказывать только те услуги, которые нельзя получить дистанционно. Речь идет, например, о выдаче и замене паспорта или регистрации прав на недвижимость. С этого же дня в регионе откроются строительные магазины, добавил Воробьев.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Остальные ограничения, в том числе запрет на работу кафе и летних веранд, продлят до 14 июня, на следующей неделе останутся закрытыми и торговые центры. Воробьев выразил надежду, что в связи с позитивной динамикой по коронавирусу они вскоре смогут открыться. «Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — пояснил губернатор.

С 23 мая в Московской области отменили электронные пропуска для передвижения, но вместе с тем ввели штрафы в размере 4 тыс. руб. за появление без защитных масок в общественных местах. Воробьев также рекомендовал жителям Подмосковья носить маски и перчатки при любом выходе на улицу.

В Подмосковье решили отменить электронные пропуска
Политика
Андрей Воробьев

С 25 мая в области возобновили работу автосалоны и офисы продаж на стройках жилья, а ранее в регионе открылись стройки и промышленные предприятия. В то же время жители Подмосковья продолжают соблюдать режим самоизоляции.

С начала эпидемии в Московской области выявлено 36 730 случаев заражения COVID-19, вылечились 6843 пациента. 380 человек умерли.

Накануне продлить режим самоизоляции до 14 июня решил мэр Москвы Сергей Собянин. В городе, в отличие от области, пропускной режим сохраняется. Вместе с тем власти решили смягчить ряд ограничений, в том числе разрешить жителям прогулки по графику и занятия спортом на улице. С 1 июня москвичам разрешат посещать парки и зеленые зоны, кроме «Зарядья».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Подмосковье, парки, Андрей Воробьев
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