30 лет со дня убийства Владислава Листьева: что известно о расследовании

30 лет назад убили Владислава Листьева. Он вел главное шоу перестройки «Взгляд», основал студию ВИD, создал «Поле чудес», а за месяц до смерти возглавил ОРТ. Как шло расследование и есть ли шанс раскрыть убийство — в материале РБК

Владислав Листьев (Фото: Михаил Свищев / Global Look Press)

Убийство Листьева, реакция журналистов и властей

1 марта 1995 года Владислав Листьев провел последний «Час пик». Программа вышла в эфир в 19:00 мск. Выпуск был посвящен борьбе с наркозависимостью. В 19:30 Листьев попрощался со зрителями до завтра. Вскоре он покинул телецентр и поехал домой. Жил он в столичной пятиэтажке по адресу: ул. Новокузнецкая, 30, стр. 2.

Около 21:00 Листьев зашел в подъезд. Киллеры поджидали его на лестничной клетке второго этажа. Следователи предположили, что их было двое, так как на месте нашли две гильзы от разных пистолетов. Первая пуля попала телеведущему в руку, вторая — в голову. Стрелявшие скрылись, не тронув его вещи, в том числе крупную сумму денег. Листьев погиб на месте.

Обстановка у подъезда дома на Новокузнецкой в Москве, в котором жил Владислав Листьев, 2 марта 1995 г. (Фото: Станислав Панов / ТАСС) Обстановка у дома на Новокузнецкой улице в Москве, в котором жил Генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев, 2 марта 1995 г. (Фото: Станислав Панов / ТАСС) Гражданская панихида по тележурналисту Владиславу Листьеву в Москве, 3 марта 1995 г. (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости) Москвичи и гости столицы собрались у телецентра «Останкино» в Москве, чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева, март 1995 г. (Фото: РИА Новости) Обстановка у входа в телецентр «Останкино» в Москве, 3 марта 1995 г. (Фото: ТАСС) Друзья и коллеги Владислава Листьева несут гроб с телом ведущего новостного диктора российского телевидения на Ваганьковском кладбище в Москве, 4 марта 1995 г. (Фото: Григорий Дукор / Reuters) Церемония поминовения на сорок дней со дня трагической гибели тележурналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище в Москве, 9 апреля 1995 г. (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС)

Около 22:30 об убийстве самого известного журналиста страны и главы «Первого канала» сообщил телеканал НТВ. К тому моменту подъезд оцепила милиция. Вскоре начали приезжать друзья, коллеги и поклонники Листьева.

2 марта ОРТ и другие центральные телеканалы прекратили вещание: на экранах показывали фотографию журналиста в траурной рамке с подписью: «Владислав Листьев убит». В эфир выходили только экстренные выпуски новостей.

В тот же день президент Борис Ельцин выступил перед работниками «Останкино». Он назвал произошедшее трагедией для всей России, а Листьева «одним из талантливейших телевизионщиков». Ельцин признал, что принял недостаточно мер для борьбы с бандитизмом, коррупцией и преступностью. Он отправил в отставку прокурора Москвы Геннадия Пономарева и начальника столичного главка МВД Владимира Панкратова.

3 марта в «Останкино» прошла гражданская панихида — у телецентра выстроилась огромная очередь из желающих проститься с Листьевым, а на следующий день журналиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

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Что предшествовало убийству

Убийство Листьева сразу связали с его назначением на пост генерального директора нового телеканала ОРТ в конце января 1995 года.

ОРТ стал заменой «1-му каналу Останкино». Общественное российское телевидение работало не за счет абонентской платы, как западные компании. Оно было акционерным обществом. 51% капитала напрямую или через госструктуры принадлежало государству (45% акций — Госкомимуществу, по 3% — ИТАР-ТАСС и Телевизионному техническому центру). Остальные 49% контролировались частными компаниями. Среди них — ЛогоВАЗ Бориса Березовского, Альфа-банк, банк МЕНАТЕП, «Газпром».

По словам следователя Бориса Уварова, вдова Листьева Альбина Назимова на допросах рассказывала, что Березовский и его бизнес-партнер Бадри Патаркацишвили (у него также была доля в ОРТ) звонили Листьеву и днем, и ночью. После таких разговоров тот становился нервным и замыкался в себе, вспоминала она.

20 февраля, за девять дней до убийства, Листьев объявил о введении с 1 апреля полугодового моратория на рекламу на ОРТ. За это время предполагалось выработать более выгодную для канала схему продаж рекламного времени. Прежде все рекламное время скупало объединение агентств «Реклама-холдинг», а потом перепродавало рекламодателям. Главенствующую роль в холдинге играло агентство Premier SV, одним из учредителей которого был Сергей Лисовский (он же руководил «Реклама-холдингом»).

Как шло расследование

2 марта 1995 года Генпрокуратура завела дело по статье об умышленном убийстве. Тогда же была собрана следственная группа.

В разные время расследованием руководили:

Борис Уваров (с марта по август 1995 года);

Владимир Старцев (до октября 1997-го);

Петр Трибой (до сентября 2000-го);

Александр Горбунов (до начала 2006 года).

Следствие допросило родственников, друзей, коллег и деловых партнеров телеведущего. В числе допрошенных были, в частности, Борис Березовский, Сергей Лисовский, бизнесмен Сергей Михайлов, которого российская пресса связывала с солнцевской преступной группировкой. О предъявлении кому-либо обвинений не сообщалось.

3 апреля 2006 года Генпрокуратура приостановила предварительное следствие по делу. Объем материалов на тот момент превышал 200 томов. В 2007 году, после появления Следственного комитета, дело было передано в Главное следственное управление этого ведомства.

1 марта 2010 года официальный представитель ведомства Владимир Маркин заявил, что для прекращения расследования «нет никаких оснований». Он подчеркнул, что, хотя следствие и не возобновлялось, работа по этому делу продолжается.

В 2016 году следователь Трибой опубликовал книгу «Убийство Листьева. Расследование, ставшее неактуальным». По его словам, преступление нельзя назвать раскрытым «процессуально», поскольку следствие не завершено. Следователь также подчеркнул, что следствие совершило множество ошибок. По его словам, вторую гильзу на месте убийства нашла уборщица, а не следователи; листы с допросами были заполнены некорректно; тома с материалами дела «сшиты как попало» — этим занимался студент-практикант.

Трибой писал, что дело Листьева, хоть и не было раскрыто, положило конец деятельности одной из самых жестоких киллерских банд 1990-х — новокузнецкой ОПГ. В ходе следствия было раскрыто более 40 других тяжких преступлений, не относящихся к убийству гендиректора ОРТ.

В апреле 2024 года бывший генпрокурор Юрий Скуратов (занимал пост в 1995–2000 годах) заявил, что дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть. Главной причиной «затяжки и фактической остановки следствия» он назвал связи возможного заказчика. Назвать имя последнего Скуратов отказался, сославшись на презумпцию невиновности.

Кого называли возможными заказчиками

Борис Березовский

В 1996 году журналист Пол Хлебников опубликовал в Forbes статью «Крестный отец Кремля», в которой назвал Березовского главой преступных сетей в России и заявил о его причастности к убийству Листьева. В ответ бизнесмен подал иск о клевете, но спор в итоге был разрешен без суда.

Через несколько лет Хлебников выпустил книгу «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России». Одна из глав посвящена ОРТ и убийству Владислава Листьева. Отмена рекламы означала лично для Лисовского и Березовского потерю миллионных прибылей, писал Хлебников. По его данным, накануне убийства Березовский встретился с «вором в законе» и передал ему $100 тыс. наличными.

«На мой вопрос об убийстве Листьева Березовский категорически отрицал свою причастность. Он обвинил неназванные рекламные и продюсерские компании, которых задела реорганизация», — писал Хлебников.

Коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров тоже допускал, что преступление мог заказать Березовский (мотив — заинтересованность в доходах от рекламы на ОРТ). Журналист Александр Политковский с этой версией не соглашался. Он отмечал, что решение ввести мораторий на рекламу принимал не лично Листьев, а значит и убивать его за это было бессмысленно. «Мораторий на рекламу был идеей помощника Березовского Бадри Патаркацишвили. И от этого пострадал Влад. Это был выстрел не в Листьева, а в Бадри и Березовского. Надо было преподать урок», — говорил, в свою очередь, телеакадемик и один из родоначальников российского ТВ Эдуард Сагалаев.

Березовский называл слухи о своей причастности к смерти Листьева выдумкой и бредом.

В 2012 году СК России сообщал, что Березовского проверяли на причастность к убийству Листьева, но доказательств не нашли. Бизнесмен умер в 2013 году.

Сергей Лисовский

Лисовский в то время был президентом «Реклама-холдинга» — консорциума агентств по продаже рекламного времени на «1-м канале Останкино», а потом и на ОРТ. Как отмечает ТАСС, в объединение входили Premier SV (там Лисовский был одним из учредителей), «ИнтерВИД» Владислава Листьева, «ЛогоВАЗ-реклама» Березовского.

Лисовский несколько месяцев вел переговоры с Листьевым о размещении рекламы на ОРТ. По данным «Коммерсанта», условия Лисовского канал не принял: по прогнозам ОРТ, стоимость всего объема рекламы в 1995 году должна была составить $170 млн, Лисовский же гарантировал только $120 млн.

«Интерфакс» сообщал, что окончательный отказ Лисовскому Листьев дал за день до убийства, 28 февраля. 2 марта бизнесмен отказался комментировать эту публикацию «ради памяти» журналиста.

Мораторий на рекламу на ОРТ все же ввели, он продлился четыре месяца и был отменен 1 августа 1995 года. Вскоре после этого Лисовского назначили на пост главы «ОРТ-Реклама» — дочерней фирмы телекомпании, взявшей на себя продажи всего рекламного времени ОРТ.

В 2013 году журналист Евгений Левкович в блоге на сайте журнала «Сноб» опубликовал интервью с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом, в котором тот заявил, что знает, кто убил Листьева, и что этот человек жив и находится в России. Не под запись (но эти слова в итоге были опубликованы) Эрнст добавил, что имеет в виду Лисовского.

Вскоре после публикации интервью удалили. Главный редактор «Сноба» Николай Усков пояснил, что доступ к интервью «ограничили», поскольку текст готовили для другого издания. «Фрагмент про Листьева мы попросили удалить. Это неэтично, писать фразы, взятые не под запись», — добавил он. Эрнст, в свою очередь, заявил, что не называл Лисовского заказчиком убийства Листьева «ни под запись, ни без записи».

Лисовский же назвал интервью на «Снобе» «глупостью, которую комментировать не стоит».

Александр Коржаков

В декабре 1999 года Березовский заявил о причастности к убийству бывшего руководителя службы безопасности президента России Александра Коржакова и экс-директора ФСБ Михаила Барсукова. О том, что бизнесмен считал Коржакова заказчиком, уже после его смерти говорил и журналист Сергей Доренко. Экс-глава службы безопасности президента в ответ говорил, что этим словам не стоит доверять. Михаил Барсуков обвинения в свой адрес публично не комментировал.

Вдова Листьева Альбина Назимова в 2020 году заявила, что не считает правдоподобной ни одну из версий убийства.