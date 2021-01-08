Умер следователь по делу Листьева

Петр Трибой (Фото: veteran-sled.ru)

Умер экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой, который расследовал убийство тележурналиста Владислава Листьева. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twitter.

«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда — один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство Владислава Листьева», — написал он.

Тележурналист Владислав Листьев был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года. До сих пор это дело не раскрыто.

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель 1 марта 2020 года обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с требованием возобновить расследование дела. По их словам, они готовили три фильма к 25-летней годовщине его убийства, и все пришли к «одинаковым» вопросам.

По словам журналистов, виновники смерти Листьева могут быть привлечены к ответственности — такой вывод они сделали после интервью с экс-руководителем Генпрокуратуры и главой следственной группы, которая занималась расследованием дела.

