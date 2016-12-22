Коржаков ответил Доренко на обвинения в причастности к убийству Листьева

Бывший глава Службы безопасности президента России Александр Коржаков заявил РБК, что не стоит доверять словам главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко о том, что Борис Березовский считал его заказчиком убийства гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

«Доренко всю жизнь работал на деньги Березовского. Березовский подбежал ко мне первый после убийства Влада Листьева», — отметил он. На вопрос о том, считает ли он Березовского заказчиком убийства Листьева, Коржаков ответил: «Надо спросить у нашего главного знатока римского права господина Медведева (Дмитрия Медведева, премьер-министра России. — РБК), в римском праве при поиске преступника в первую очередь спрашивается: «Кому это выгодно?».

Ранее в понедельник Доренко заявил, что Березовский считал Коржакова заказчиком убийства Листьева. Журналист отметил, что не согласен с этим мнением, и предположил, что за убийством стоит незначительная фигура криминального мира. Кроме того, по словам Доренко, версия одного из ведущих программы «Взгляд» Дмитрия Захарова о том, что заказчиком убийства Листьева был Березовский, несостоятельна. Доренко пояснил, что Березовский мог просто уволить Листьева.

Другой ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский также заявил, что не верит в версию Захарова, добавив, что на беглого человека (Бориса Березовского. — РБК) всегда проще списать подобные происшествия.

Березовский участвовал в создании ОРТ и входил в совет директоров компании. Он умер в Великобритании в марте 2013 года. Листьев был за​стрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор остается не раскрытым.