Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства

Альбина Назимова считает, что правоохранительные органы не смогли расследовать смерть журналиста из-за непрофессионализма. При этом она не считает правдоподобной ни одну из версий преступления

Владислав Листьев (Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press)

Вдова журналиста Владислава Листьева Альбина Назимова спустя 25 лет после его убийства в интервью изданию Meduza заявила, что не считает правдоподобной ни одну из версий причины этого преступления, которые она слышала на официальном уровне. Неофициальные же предположения она сравнила с айсбергом.

«Мы все равно видим только верхушку. Мы не знаем, что под водой», — сказала она.

Тот факт, что заказчик убийства Листьева до сих пор не назван, Назимова связывает с тем, что, по ее мнению, следственные органы не способны расследовать дело. «То, с чем я сталкивалась на уровне следствия, было просто непрофессионально», — сказала она.

Назимова также заявила, что не верит в то, что имя заказчика когда-нибудь будет названо. По ее словам, это знание вряд ли что-то изменит в ее собственной картине мира. «Я понимаю, что в то время в этой должности и с этим уровнем и умением договариваться с людьми и убеждать их в том, что ему надо, Влад кому-то мешал. От того, что это будет названо в буквах и в образах, что изменится?» — сказала она.