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Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства

Альбина Назимова считает, что правоохранительные органы не смогли расследовать смерть журналиста из-за непрофессионализма. При этом она не считает правдоподобной ни одну из версий преступления
Владислав Листьев (Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press)

Вдова журналиста Владислава Листьева Альбина Назимова спустя 25 лет после его убийства в интервью изданию Meduza заявила, что не считает правдоподобной ни одну из версий причины этого преступления, которые она слышала на официальном уровне. Неофициальные же предположения она сравнила с айсбергом.

«Мы все равно видим только верхушку. Мы не знаем, что под водой», — сказала она.

Тот факт, что заказчик убийства Листьева до сих пор не назван, Назимова связывает с тем, что, по ее мнению, следственные органы не способны расследовать дело. «То, с чем я сталкивалась на уровне следствия, было просто непрофессионально», — сказала она.

Назимова также заявила, что не верит в то, что имя заказчика когда-нибудь будет названо. По ее словам, это знание вряд ли что-то изменит в ее собственной картине мира. «Я понимаю, что в то время в этой должности и с этим уровнем и умением договариваться с людьми и убеждать их в том, что ему надо, Влад кому-то мешал. От того, что это будет названо в буквах и в образах, что изменится?» — сказала она.

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Листьев с января по 1 марта 1995 года был генеральным директором «Общественного российского телевидения» (ОРТ). Он был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийство так и не было раскрыто.

За последние 25 лет не раз выдвигались версии убийства Листьева. Так, в августе 2018 года журналист Сергей Доренко заявил, что владевший акциями ОРТ Борис Березовский заказчиком преступления считал бывшего руководителя Службы безопасности президента России Александра Коржакова. При этом Доренко указывал, что не согласен с этой гипотезой, а возможным преступником считал «незначительную фигуру криминального мира».

Сам Коржаков заявил, что словам Доренко о позиции Березовского доверять не стоило. «Березовский подбежал ко мне первый после убийства Влада Листьева», — вспомнил он.

В свою очередь, бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров тогда же предположил, что заказчиком мог быть покойный олигарх Борис Березовский.

В апреле 2013 года генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в интервью журналу «Сноб» не под запись заявил, что заказ на убийство Листьева поступил от бизнесмена Сергея Лисовского, который в 1995 году был гендиректором ЗАО «ОРТ-Реклама». «Сноб», тем не менее, интервью опубликовал. Сам Лисовский, который с 2004 года представляет в Совете Федерации заксобрание Курганской области, ответил на это, что «глупость комментировать бесполезно».

Автор: Артем Филипенок
Теги: убийство
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