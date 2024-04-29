Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть дело Листьева

Владислав Листьев (Фото: Николай Малышев / ТАСС)

Дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

«Я убежден, что есть. Там есть еще шансы», — сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру в 1995-2000 годах. По его словам, следствие допустило ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования.

«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы», — пояснил он. Главной причиной «затяжки и фактической остановки следствия» он назвал связи возможного главного заказчика убийство. Назвать его имя Скуратов отказался, сославшись на презумпцию невиновности.

Тележурналист Владислав Листьев с января по 1 марта 1995 года занимал должность гендиректора «Общественного российского телевидения» (ОРТ). Он был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Убийцу так и не нашли.

В марте 2020 года журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан иноагентом) и Родион Чепель обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с требованием возобновить расследование дела. Они считают, что виновники смерти Листьева все еще могут быть привлечены к ответственности.

Вдова Листьева Альбина Назимова говорила, что не считает правдоподобной ни одну из официальных версий причины убийства. Бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров предположил, что заказчиком мог быть Борис Березовский.