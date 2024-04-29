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Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть дело Листьева

Экс-прокурор Скуратов заявил, что возможность раскрыть дело Листьева сохраняется
Владислав Листьев
Владислав Листьев (Фото: Николай Малышев / ТАСС)

Дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

«Я убежден, что есть. Там есть еще шансы», — сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру в 1995-2000 годах. По его словам, следствие допустило ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования.

«Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы», — пояснил он. Главной причиной «затяжки и фактической остановки следствия» он назвал связи возможного главного заказчика убийство. Назвать его имя Скуратов отказался, сославшись на презумпцию невиновности.

Бывший коллега Листьева назвал заказчика его убийства
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Портрет Владислава Листьева на &laquo;Останкино&raquo;. 2015 год

Тележурналист Владислав Листьев с января по 1 марта 1995 года занимал должность гендиректора «Общественного российского телевидения» (ОРТ). Он был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Убийцу так и не нашли.

В марте 2020 года журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан иноагентом) и Родион Чепель обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с требованием возобновить расследование дела. Они считают, что виновники смерти Листьева все еще могут быть привлечены к ответственности.

Вдова Листьева Альбина Назимова говорила, что не считает правдоподобной ни одну из официальных версий причины убийства. Бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров предположил, что заказчиком мог быть Борис Березовский.

Теги
убийство расследование заказное убийство
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