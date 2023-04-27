Блогера Блиновскую задержали у границы с Белоруссией

Елена Блиновская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Блогера Елену Блиновскую, против которой завели дело об уклонении от уплаты налогов, задержали на подъезде к российско-белорусской границе, сообщил РБК источник, близкий к СК России. По его словам, она передвигалась на арендованной машине. Об этом также сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Источник «Известий» заявил, что изначально у нее был куплен билет в Казахстан, но ее предупредили о возможном задержании в аэропорту. После этого она вызвала Maybach с водителем и отправилась на нем в сторону Белоруссии, сказал собеседник издания.

О задержании Блиновской СК объявил утром 27 апреля. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, сообщили следователи.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. и отмывании денег в особо крупном размере. Елена Блиновская занимается организацией марафонов личностного роста.