Как может работать налоговая амнистия по дроблению бизнеса

Президент Владимир Путин предложил проработать амнистию малого и среднего бизнеса по схемам дробления. Условия амнистии еще предстоит определить. Вероятно, для этого понадобится добровольно доплатить налоги, говорят юристы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин попросил правительство и Госдуму «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации» — иными словами, схемы искусственного дробления бизнеса. Условия такой амнистии еще предстоит определить. РБК разбирался, кто сможет претендовать на амнистию по налогам и что для этого компаниям нужно будет сделать.

На кого распространится амнистия

Из сказанного Владимиром Путиным следует, что от ответственности за дробление освободят компании, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса. Сейчас к субъектам МСП относятся компании с годовым доходом до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек (до 1 тыс. человек для текстильных производств, до 1,5 тыс. — для сферы общепита). Заведомо большие бизнесы, раздробившиеся и применяющие льготные режимы, под эту инициативу, вероятно, не будут подпадать, считает руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова. То есть если «внешняя» выручка группы взаимозависимых компаний (без учета внутренних оборотов) превышает 2 млрд руб., такие компании могут не попасть под амнистию, предполагает она.

Проблема «дробления» является сегодня одной из самых острых для малого бизнеса, налоговые органы стали обращать внимание, что многие компании, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), при достижении определенных оборотов начинают искусственно разделяться или выделять отдельные свои подразделения с целью сохранения права на пониженное налогообложение, говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. В 2024 году лимит для применения льготной ставки на УСН составляет по выручке чуть более 199 млн руб., лимит, при преодолении которого теряется право на УСН, — около 266 млн руб. (соответственно, при выручке в диапазоне 199–266 млн руб. действует повышенная льготная ставка).

И малый (выручка — до 800 млн руб.), и средний бизнес (до 2 млрд руб.) часто дробятся до уровней, позволяющих применять первый или второй лимит по УСН, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Компании категории МСП+ (с доходом от 2 млрд руб.; в правительстве рассматривают возможность отнести к ним предприятия с выручкой до 10 млрд руб.) тоже используют дробление, чтобы пользоваться сниженной ставкой страховых взносов (15% с выплат сверх МРОТ. — РБК), но это уже другая, менее известная проблема, добавляет Зарипов.

В настоящее время подавляющее большинство налоговых споров касается дробления среди микропредприятий и малых предприятий, которые преследуют цель сохранения УСН, и в основном к дроблению бизнеса прибегают компании с выручкой до 2 млрд руб., согласна юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Алина Макарова.

По словам Зарипова, учитывая, что президент также поручил с 2025 года обеспечить механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с УСН на ОСН в связи с превышением второго лимита (де-факто это будет значить повышение порогов), нужно ставить вопрос о справедливости штрафов для уже проверенных налогоплательщиков, в отношении которых вынесены, но не исполнены решения о взыскании налоговой задолженности. «Было бы вполне гуманно таких налогоплательщиков освободить от штрафов, исключить двойной размер пени, предоставить отсрочку или рассрочку, если они укладываются в новые параметры [по УСН+]», — говорит эксперт. За просрочку налогового платежа начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ, но через 30 дней они увеличиваются вдвое — до 1/150 ставки ЦБ.

Что нужно будет сделать компаниям

Компании должны будут отказаться «от искусственного, по сути притворного, дробления бизнеса — перейти к нормальной, цивилизованной работе «вбелую», сказал Путин. Амнистия, скорее всего, будет означать, что надо добровольно выйти из тени, доплатить все налоги — тогда не будут вменяться штрафы, рассуждает Круглова. Замечательно, если под амнистию попадут и те, кого налоговая сама «вывела на чистую воду», но вряд ли так будет, добавляет она.

Легализация, о которой сказал президент, вероятнее всего, также подразумевает изменение способа ведения бизнеса: например, вместо десяти организаций на УСН — начать вести бизнес как одна компания на ОСН и платить все предусмотренные налоги в соответствии с реальными масштабами бизнеса, считают в BGP Litigation. «Сейчас подобное изменение бизнес-модели, скорее всего, привлекло бы повышенное внимание со стороны налоговых органов, а также доначисление значительных сумм налогов, пеней и штрафов за прошлые периоды, поэтому компании продолжают применять дробление бизнеса, даже осознавая противоправность данной схемы», — указывают там.

Сейчас есть проблема, что нет четких критериев, позволяющих отличать обычную, обоснованную задачами бизнеса схему организации предпринимательской деятельности от явного злоупотребления, говорит Орлов. Как раз 28 февраля этот вопрос широко обсуждался на съезде организации «Опора России», но заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин заявил, что устанавливать в законодательстве критерии дробления бизнеса не нужно — сформировавшейся судебной практики достаточно. «Никто не понимает, как отличить искусственное дробление ради получения необоснованной налоговой выгоды от создания группы компаний, которая вызвана реальной бизнес-необходимостью», — уверяет Орлов.

Идея амнистии здравая, но если условием применения освобождения будет уплата какого-либо платежа или доплата налога, «это будет бесполезная кампания», подчеркивает руководитель департамента Kept. Кроме того, без выработки тех самых четких критериев разграничения искусственного дробления и обоснованного разделения бизнеса амнистия тоже будет иметь мало смысла, считает Орлов. Иначе сразу же после проведения амнистии налоговые органы смогут снова выявлять «дробление» в случаях правомерной организации бизнеса.

Важно четко продумать условия амнистии — на какие операции и периоды она распространяется, какие гарантии предоставляет (в том числе в контексте уголовного законодательства), от чего освобождает (налоги, штрафы, пени), а также в каком формате ожидается раскрытие от компаний, говорит партнер Б1 Марина Белякова.

Путин заверил, что никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды (то есть доначислений) не будет. «Также одним из условий может являться то, возможна ли подача документов на амнистию налогоплательщиком после начала проверки», — указывает Белякова. «Будем дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела», — прокомментировал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Зарипов рассчитывает, что амнистия примет форму действующего несколько лет правила для выхода из состояния «раздробленности». Послабления и гарантии, по его словам, могут различаться: к тем, кто сам откажется от схем на будущее, вообще не должно быть претензий за прошлые периоды. Уже попавшимся на схемах можно простить штрафы и избавить от уголовного преследования, а с тех, кто попадется в будущем, — брать только штрафы, опять же без угрозы уголовного дела, так как общественной опасности такие действия не несут. РБК направил запрос в ФНС.

Риск-ориентированные проверки и долги регионов

Еще в пандемийном 2020 году правительство ввело мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. В марте 2022 года на фоне санкций правительство отменило плановые проверки бизнеса до конца 2022 года, а по внеплановым разрешило их только по ограниченным, очень серьезным основаниям. В 2023 году мораторий на плановые проверки бизнеса был продлен до 2030 года. В послании Путин предложил отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого полностью перейти на риск-ориентированный подход.

Риск-ориентированный подход к проверкам уже закреплен в законодательстве в появившемся в 2020 году законе о государственном контроле, говорит вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Согласно ему, действуют категории риска предприятия, от которых зависит частота проверок. «Плюс начали работать индикаторы риска: когда индикатор сработал, контролер может прийти на внеплановую проверку, но только согласованную с прокуратурой, что обеспечивает прозрачность контрольно-надзорной деятельности», — указывает она. По ее словам, в последние годы проверки перестали быть одним из сильнейших ограничений для работы бизнеса, как это было раньше, и в том числе заработал механизм профилактических мероприятий.

Риск-ориентированный подход уже работает, объясняет Блудян. «На мой взгляд, можно еще больше уменьшить требования, расширив действие регуляторной гильотины на федеральные законы. Сейчас гильотина распространяется на постановления и указы правительства, но нужно прошерстить и законы на предмет устаревших и избыточных норм», — подчеркивает она.