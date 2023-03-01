Роспотребнадзор усомнился в утечке коронавируса из китайской лаборатории

Глава Роспотребнадзора заверила, что китайская лаборатория имеет хорошую защиту от инцидентов и там ничего запретного не изучали. Ранее в ФБР и Минэнерго США допустили, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории

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Китайская лаборатория в Ухане располагает качественной системой безопасности, невозможно подтвердить версию ФБР и Минэнерго США о том, что «оттуда вытек» коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

«Ничего запретного они там [в Ухане], по крайней мере, из того, что есть, не изучали», — добавила она (цитата по «РИА Новости»).

Накануне ФБР допустило, что пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской государственной лаборатории. Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что Китай прилагает все усилия, чтобы помешать усилиям США и других стран расследовать «возможный лабораторный инцидент» и обстоятельства возникновения пандемии.

Аналогичного мнения придерживаются в Минэнерго США, рассказали источники The Wall Street Journal на прошлой неделе. Прежде аналогичную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, однако Национальная разведка выражала сомнения в такой версии. Еще четыре разведывательных агентства поддерживают теорию о естественном происхождения вируса, два не определились, указывала WSJ. «Сейчас в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался COVID», — подчеркнул представитель Белого дома Джон Кирби.

Расследование происхождения коронавируса начали два года назад в ВОЗ вместе с Китаем, однако организация вскоре пожаловалась, что китайская сторона создает препятствия. Пекин не передает исходные данные о первых заболевших, обнаруженных в Ухане в декабре 2019 года, пояснили в ВОЗ. А на основании имеющихся данных лабораторное происхождение вируса в ВОЗ сочли маловероятным. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус при этом допускал, что «случаются инциденты, так бывает». Дальнейшее расследование происхождения COVID-19 в ВОЗ при этом приостановили.

Китай подозрения в утечке коронавируса из своей лаборатории решительно отвергает. Намерения ВОЗ исследовать версию о лабораторном происхождении инфекции в Пекине назвали «политическим позерством» и «высокомерием по отношению к науке». После публикаций данных американских спецслужб, китайский МИД потребовал перестать дискредитировать республику и политизировать вопрос коронавируса.