Глава ФБР Рэй: к возникновению COVID привела утечка из лаборатории в Ухане

В ФБР назвали утечку из лаборатории в Китае причиной возникновения COVID

Ранее начало пандемии COVID из-за лабораторной утечки допустили в Минэнерго США. Китай это отверг, призвав не политизировать вопрос происхождения коронавируса

Кристофер Рэй (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Пандемия коронавируса, вероятнее всего, была вызвана «возможным лабораторным инцидентом» в китайском Ухане, заявил в интервью Fox News директор ФБР Кристофер Рэй.

Речь идет о «возможной утечке из лаборатории, контролируемой китайскими властями», подчеркнул он.

По мнению Рэя, правительство Китая «делает все возможное», чтобы помешать усилиям США и партнеров по установлению обстоятельств возникновения пандемии. «И это прискорбно для всех», — отметил директор ФБР.

Заявление Рэя прозвучало вскоре после выхода материала The Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на доклад Минэнерго США, сообщило о выводах ведомства, согласно которым пандемия COVID-19 имела лабораторное происхождение. Прежде аналогичную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее также поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии. По данным WSJ, еще четыре разведывательных агентства поддерживают естественную теорию происхождения вируса, два не определились.

Согласно отчету Нацразведки США от октября 2021 года, на тот момент американские разведывательные ведомства не были склонны думать, что вирус SARS-CoV-2 был разработан намеренно в качестве биологического оружия.

Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя статью WSJ, призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.

ВОЗ собиралась проводить расследование происхождения COVID в несколько этапов. Первый прошел в январе 2021 года. В рамках второй фазы эксперты собирались проверить лаборатории в Ухане, однако ее проведение застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать. 15 февраля ВОЗ объявила, что приостанавливает второй этап расследования.