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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле не согласились с оценкой России как «горячей точки» по ценам

Об этом ранее сообщал Bloomberg. Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не соглашаются с утверждением о более напряженной ситуации с доходами населения из-за пандемии в России, чем в среднем по миру
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В Кремле не согласны с исследованиями, в которых говорится, что пандемия сильнее сказалась на доходах россиян, чем в среднем по миру, а также то, что страна может стать «горячей точкой», в которой влияние роста цен на продукты в мире окажется наиболее резонансным, передает ТАСС.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом агентство не уточнило, какое именно из двух исследований комментировал Песков.

Представитель президента также указал на то, что изменение доходов в худшую сторону почувствовали многие в мире. «Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», — подчеркнул Песков.

Накануне о том, что в России сильнее всего будет чувствоваться эффект от роста цен на продукты в мире, сообщал Bloomberg. Агентство включило страну в список «горячих точек» — крупнейших стран со средним уровнем дохода населения, где жители тратят на еду большую часть потребительской корзины.

Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян
Экономика
Фото:Илья Щербаков / ТАСС

Bloomberg привел данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, по которым мировые цены на продукты питания в январе достигли шестилетнего максимума. Агентство напомнило, что в России многие до сих пор вспоминают о дефиците продуктов и выросших ценах после распада СССР. В публикации также говорилось, что тарифные квоты на экспорт зерновых, а также предельные цены на некоторые продукты, которые ввела Россия, могут привести к росту инфляции.

Минэкономразвития назвало выводы агентства спекулятивными. В ведомстве подчеркнули, что правительство использует экономические инструменты для снижения влияния мировых цен на внутренние, а также адресные меры поддержки производителей.

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Также в понедельник «Коммерсантъ» опубликовал результаты исследования NielsenIQ, из которого следовало, что число финансово пострадавших от пандемии россиян в России выше, чем в среднем по миру (53% против 46%). По данным агентства, этот показатель вырос с сентября 2020 года по январь 2021 года с 27 до 53%.

Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Помимо этого, еще 16% россиян, не столкнувшихся с негативными финансовыми последствиями кризиса, тем не менее начали внимательнее контролировать свои траты. Таким образом, 69% респондентов перешли в режим экономии средств, писало издание.

В конце января Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5% год к году. До этого правительство ожидало, что снижение составит 3%.

Песков в феврале назвал падение доходов «нежелательной тенденцией» и пояснял, что ситуация с этим вопросом «достаточно напряженная». «Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — говорил представитель президента.

Автор
Мария Лисицына
реальные располагаемые доходы доходы населения Дмитрий Песков цены на продукты
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Общество
Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян
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