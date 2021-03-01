В Кремле не согласились с оценкой России как «горячей точки» по ценам
В Кремле не согласны с исследованиями, в которых говорится, что пандемия сильнее сказалась на доходах россиян, чем в среднем по миру, а также то, что страна может стать «горячей точкой», в которой влияние роста цен на продукты в мире окажется наиболее резонансным, передает ТАСС.
«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом агентство не уточнило, какое именно из двух исследований комментировал Песков.
Представитель президента также указал на то, что изменение доходов в худшую сторону почувствовали многие в мире. «Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», — подчеркнул Песков.
Накануне о том, что в России сильнее всего будет чувствоваться эффект от роста цен на продукты в мире, сообщал Bloomberg. Агентство включило страну в список «горячих точек» — крупнейших стран со средним уровнем дохода населения, где жители тратят на еду большую часть потребительской корзины.