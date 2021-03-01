Число финансово пострадавших из-за COVID-19 россиян увеличилось вдвое

Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. Число финансово пострадавших от последствий кризиса российских потребителей с сентября прошлого года по январь выросло вдвое (с 27% до 53%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Эксперты отмечают, что этот показатель оказался выше, чем у в среднем по миру (46%). Среди тех россиян (47%), кто не столкнулся с уменьшением доходов, 16% начали внимательнее контролировать свои траты. Таким образом, 69% россиян оказались вынуждены экономить, говорится в исследовании.

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