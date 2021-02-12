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Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян

Фото: Илья Щербаков / ТАСС
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Падение реальных располагаемых доходов россиян — это «нежелательная тенденция», по преодолению которой ведется работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — сказал представитель Кремля.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5% при прогнозу правительства 3%.

«Безусловно, это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — отметил Песков. Он напомнил, что президент неоднократно говорил, что основная задача — это купировать негативные последствия «кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста».

Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян
Экономика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В России с 2014 по 2017 год они сокращались, в 2018 году показали рост 0,1%, а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы росссиян отстают на 10,6% от уровня 2013-го— последнего года ,когда наблюдался устойчивый рост доходов.

Материал дополняется.

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