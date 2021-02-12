Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян

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Падение реальных располагаемых доходов россиян — это «нежелательная тенденция», по преодолению которой ведется работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — сказал представитель Кремля.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5% при прогнозу правительства 3%.

«Безусловно, это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — отметил Песков. Он напомнил, что президент неоднократно говорил, что основная задача — это купировать негативные последствия «кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста».