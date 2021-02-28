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Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер. Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, поступившем в РБК.

В ведомстве заявили, что совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. «Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», — сообщило министерство.

Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Bloomberg ранее проанализировал, в каких государствах максимальный за шесть лет рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс. По данным агентства, это произойдет в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В их число вошли Россия, Бразилия, Турция, Нигерия и Индия.

Материал дополняется

Авторы
Иван Ткачёв, Наталия Анисимова
Минэкономразвития цены на продукты
РБК
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