Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Последствия роста будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и «выйдут за ее рамки», пишет агентство

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Влияние роста цен на продукты в мире окажется неравномерным, но наибольший резонанс он вызовет в так называемых горячих точках — крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины, пишет Bloomberg. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Bloomberg приводит данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, согласно которым в январе мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. К нему привели возросший спрос со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок продуктов и неблагоприятные погодные условия. Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс считает, что последствия роста цен на продукты будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и «выйдут за ее рамки».

В России, пишет Bloomberg, многие до сих пор вспоминают о взлетевших ценах на продовольствие и пустых полках в магазинах после распада СССР. Счетная палата в январе предупредила, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту. В Минсельхозе с такой оценкой не согласились, заявив что агропромышленный рынок в стране по многим показателям «перевыполняет пороговые значения».

Bloomberg отмечает, что введение тарифных квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на ряд продуктов могут спровоцировать рост инфляции.