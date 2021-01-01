Собянин назвал сложной ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

В преддверии новогодних праздников в Москве сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тыс. Многие их них болеют тяжело», — рассказал он.

Мэр попросил москвичей «предельно аккуратно» готовится к Новому году, не забывая об установленных ограничениях.

Он вновь указал, что столичные власти не планируют ужесточать ограничения во время праздников. «Ничего такого радикального не планируем, как сделано во многих европейских странах», — отметил Собянин.