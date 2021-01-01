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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве открыли запись на прививки от COVID для новой категории граждан

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открыта в Москве с 21 декабря для сотрудников промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска», — сказала Ракова.

По ее словам, на базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

Власти допустили начало массовой вакцинации в Москве через месяц
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России в начале декабря. По словам главы государства, вакцинация должна носить добровольный характер. Решение о намерении сделать прививку должны принимать сами граждане. 

Вакцинация от коронавируса в столице была запущена 5 декабря. Изначально эта процедура была доступна для отдельной категории граждан: медиков, соцработников и учителей. Затем возможность сделать прививку появилась у работников торговли и сферы услуг, а также сотрудников МФЦ и учреждений культуры.

После вакцинации жителям Москвы выдают памятку, в которой описываются возможные побочные эффекты, которые могут возникнуть у граждан после прививки от COVID-19. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Москва вакцинация коронавирус COVID-19
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