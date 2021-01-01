В Москве открыли запись на прививки от COVID для новой категории граждан

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открыта в Москве с 21 декабря для сотрудников промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска», — сказала Ракова.

По ее словам, на базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

Президент России Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России в начале декабря. По словам главы государства, вакцинация должна носить добровольный характер. Решение о намерении сделать прививку должны принимать сами граждане.

Вакцинация от коронавируса в столице была запущена 5 декабря. Изначально эта процедура была доступна для отдельной категории граждан: медиков, соцработников и учителей. Затем возможность сделать прививку появилась у работников торговли и сферы услуг, а также сотрудников МФЦ и учреждений культуры.

После вакцинации жителям Москвы выдают памятку, в которой описываются возможные побочные эффекты, которые могут возникнуть у граждан после прививки от COVID-19.