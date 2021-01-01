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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин не увидел стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Столичные власти надеются на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, но пока этого не происходит. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин телеканалу «Россия 24».

«К сожалению, приходится констатировать, что пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит», — сказал Собянин.

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24 декабря в Москве выявили рекордные 8203 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. В этот же день было госпитализировано 1772 пациента с COVID-19. Также рекордное суточное число заболевших диагностировали по стране — 29 935 человек.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что скачок заболеваемости в России в последние дни связан с активностью людей перед новогодними праздниками. Он отметил, что если россияне не хотят столкнуться с новой волной заболеваемости после Нового года, эти праздники они должны провести «спокойно и камерно».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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