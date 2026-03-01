Операция США против Ирана

Небензя назвал удары США и Израиля по Ирану «безответственным шагом»

Военная операция США и Израиля против Ирана является безответственным шагом, заявил на экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг республики постпред России при ООН Василий Небензя.

«Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали ранее, привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе», — отметил дипломат.

Действия Тель-Авива и Вашингтона против Ирана он назвал «очередным неспровоцированным актом вооруженной агрессии», направленным на вмешательство во внутренние дела республики и уничтожение руководства «неудобного» государства.

Также Небензя подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности своих граждан, находящихся на территории Ирана.

После начала масштабной военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана посольство России рекомендовало соотечественникам покинуть республику и не посещать Иран «до последующих уведомлений».

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции и обвинил республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против Вашингтона и их союзников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала атаку крупнейшим за всю историю ВВС страны.

Иран ответил на атаку масштабным запуском ракет и дронов, ударив по Израилю и основным американским военным базам на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

