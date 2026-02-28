Операция США против Ирана

Трамп заявил, что у него есть «хорошая идея» по будущему лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе израильско-американской операции в Иране многие из руководства страны были убиты, и у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана. Об этом республиканец заявил ABC News.

«Да. У нас есть очень хорошая идея», — сказал президент, отвечая на вопрос о будущем руководстве Ирана.

Ранее CNN, Reuters и Axios со ссылкой на израильский источник сообщили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на близкий к офису Хаменеи источник сообщило, что лидер «твердо и уверенно командует на поле боя».

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939