Дочь главы МИД Израиля показала поврежденную иранской ракетой квартиру

Израильская актриса Алона Саар, дочь министра иностранных дел Гидеона Саара, показала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) фотографию своей квартиры, поврежденной иранской ракетой.

На фото видно выбитое окно и осколки стекла на полу.

Как сообщил CNN, как минимум одна иранская ракета преодолела текущей ночью систему ПВО Израиля, в результате чего раздался мощный взрыв.

По данным The Times of Israel, при ударе баллистической ракетой в Тель-Авиве пострадали около 20 человек, одна женщина погибла.

Bhol уточняет, что удар ракеты пришелся на два здания. Спасатели проводят осмотр квартир и эвакуацию жителей, горожан призвали не приближаться к месту происшествия.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана и нанесли множество ударов. Тегеран нанес ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, а также, как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), выпустили около 1,2 тыс. ракет «в разных направлениях».