Axios узнал, что удары по Ирану продлятся не менее пяти дней

Как сообщил порталу высокопоставленный американский чиновник, совместная военная кампания США и Израиля продлится не менее пяти дней. Трамп ранее заявил, что эта хронология будет зависеть «от событий на местах»

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Совместная военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке предусматривает бомбардировку Ирана, которая продлится не менее пяти дней, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«План США и Израиля предусматривает масштабную кампанию по бомбардировке продолжительностью не менее пяти дней», — говорится в материале.

Портал также привел слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что эта хронология может измениться в зависимости от «событий на местах».

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану, позже Трамп объявил о проведении масштабной военной операции против Тегерана, обвинив его в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников. Целью атаки республиканец назвал защиту американских граждан от угроз, исходящих от Ирана. Начало атаки Трамп объяснил провалом ядерных переговоров с Тегераном, пообещав уничтожить иранскую ракетную промышленность.

В ответ на военные действия Израиля и США Иран запустил ракеты и дроны по американским военным базам на Ближнем Востоке — целями стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об около 1,2 тыс. ракетах, выпущенных «в разных направлениях» в ответ на удары США и Израиля.

По данным Красного Полумесяца, которые приводит иранское агентство ISNA, в результате атаки США и Израиля на Иран погибли 201 человек, более 740 пострадали.

С начала военной операции несколько стран Ближнего Востока — Израиль, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман — полностью закрыли свое воздушное пространство.

Вечером 28 февраля в Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.