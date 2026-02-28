Операция США против Ирана

Министр обороны Италии не смог вылететь из Дубая из-за ударов по Ирану

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Крозетто прилетел в Дубай накануне днем — 27 февраля. На следующий день он вместе с семьей планировал улететь обратно в Рим. Однако рейс был отменен.

Глава обороны Италии заявил, что следит за развитием ситуации в Иране и Израиле. «Абсолютным приоритетом остается безопасность наших военных и всего итальянского персонала, дислоцированного на международных театрах военных действий. Хочу заверить вас, что в настоящее время итальянские военнослужащие не затронуты разворачивающимися событиями», — сказал он.

28 февраля США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем. Крупнейшие мировые авиаперевозчики отменили полеты над странами Ближнего Востока. Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports попросил пассажиров временно не выезжать в аэропорты до получения актуальной информации о рейсах.

