«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

Ayman Haykal / Shutterstock

Абу-Даби, ОАЭ (Фото: Ayman Haykal / Shutterstock)

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 28 февраля, из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах повышенной вместимости.

Пассажирам отмененных рейсов в авиакомпании предложили переоформить билеты на ближайшие даты при наличии свободных мест либо оформить вынужденный возврат. Уведомления направляются по контактам, указанным в бронировании.

«Авиакомпания следит за ситуацией и будет принимать дальнейшие решения о корректировке расписания с учетом необходимости обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее другие российские перевозчики, а также Росавиация сообщили о корректировках расписаний и маршрутов рейсов в страны Ближнего Востока и регион Индийского океана.

Воздушное пространство, наряду с Израилем и Ираном, закрыто над Бахрейном, Ираком, Катаром, Кувейтом и ОАЭ.

Российским авиакомпаниям рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран при выполнении полетов в государства Персидского залива.

Полина Дуганова
ИранИзраильСШАЗапрет полетоврейсыАэрофлот