В аэропортах Дубая приостановили полеты

Аэропорты Дубая временно приостановили полеты из-за эскалации на Ближнем Востоке. Ранее воздушное пространство закрыли ряд стран региона, в том числе Израиль, Иран, Бахрейн, Ирак и Катар

Аэропорты Дубая приостановили полеты до дальнейшего уведомления на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщают в X власти эмирата.

«Все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали воздержаться от поездок в аэропорт и связаться напрямую с авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах.

Тем временем российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 28 февраля. На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах повышенной вместимости.

Посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей.

Ранее Росавиация предупреждала о корректировках расписаний и маршрутов рейсов в страны Ближнего Востока и регион Индийского океана. Российским авиакомпаниям рекомендовано избегать регион конфликта. Из-за вооруженной эскалации на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром, Кувейтом и ОАЭ.

Валерия Доброва
ДубайОАЭИранаэропортывооруженный конфликтполеты