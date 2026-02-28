Операция США против Ирана

Крупнейшие мировые авиакомпании отменили рейсы над Ближним Востоком

Военная операция США и Израиля в Иране привела к коллапсу гражданской авиации на Ближнем Востоке. В крупнейших мировых авиационных трансферных аэропортах в Дубае, Абу-Даби, Катаре сотни рейсов отменены на прилет и на вылет

Крупнейшие мировые авиаперевозчики на ближайшие дни отменили полеты над странами Ближнего Востока после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Немецкая Lufthansa сообщила об отмене рейсов из городов Германии в Тель-Авив (Израиль), Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран) и другие города стран Ближнего Востока до 7 марта из-за «текущей ситуации на Ближнем Востоке». В состав группы входят авиакомпании SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Air France отменила рейсы из Парижа в Тель-Авив и Бейрут, нидерландская KLM — из Амстердама в Тель-Авив. British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта. Japan Airlines отменила субботний рейс из Токио в Доху. Norwegian Air Shuttle до 4 марта прекратила полеты в Дубай.

Свои рейсы на Ближний Восток отменили и другие европейские, азиатские и африканские перевозчики.

Но наибольший ущерб военные действия в Иране принесли авиакомпаниям Ближнего Востока. Последним из международного аэропорта Дубая (DXB) 28 февраля вылетел самолет индийской бюджетной авиакомпании IndiGo, следовавший в Мумбай. После него отменены несколько десятков рейсов авиакомпаний, которые должны были вылететь в Катманду, Манилу, Коломбо, Берлин, Варшаву и другие города.

В общей сложности 28 февраля отменены сотни рейсов на прилет и на вылет из аэропортов Дубая (базовый для Emirates и Fly Dubai), Абу-Даби (Etihad), Катара (Qatar Airways) — крупных международных хабов. Также отменены рейсы из аэропортов Кувейта, Ирака, Израиля, Иордании, столицы Омана.

Герман Костринский
гражданская авиацияИранОАЭСШАКатарИзраиль