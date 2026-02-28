В РСТ назвали фейком сообщения об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока

В Иране и Израиле находится минимальное количество организованных и самостоятельных туристов, на данный момент об эвакуационных рейсах речи не идет, заявил в эфире телеканала РБК руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Хотелось бы подчеркнуть, в средствах массовой информации появилась недостоверная информация об организации эвакуационных рейсов из стран Ближнего Востока. Эта информация фейковая, она не соответствует действительности. Речи об эвакуации нет. Мы ожидаем, что ситуация стабилизируется в ближайшее время», — сказал он.

Абдюханов напомнил, что из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке с июня 2025 года российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператорам — приостановить продажу туров в эти страны. По его словам, в Иране сейчас находятся несколько сотен человек самостоятельных путешественников и командировочных, а в Израиле — несколько тысяч человек, приехавших по работе, на лечение или к родственникам.

Наибольшее скопление российских туристов сейчас наблюдается в Объединенных Арабских Эмиратах — по предварительным данным РСТ, около 50 тыс. организованных путешественников. Абдюханов подчеркнул, что туроператоры и принимающие компании поддерживают связь со всеми, массовых жалоб не зафиксировано.

«Мы рекомендуем как самостоятельным туристам, так и организованным туристам, в целом гражданам Российской Федерации, не посещать массовые скопления людей, сторониться военных объектов, государственных объектов и всех зданий, которые могут быть целями <...> Все местные власти и консульства работают четко и оперативно. Наши граждане находятся в безопасности», — заключил он.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, нанеся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах.

В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

В целях безопасности власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта объявили о закрытии воздушного пространства для транзитных и международных рейсов. В ОАЭ, которые являются ключевым хабом для вылета российских туристов, также введены временные ограничения на пролеты. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять рейсы по обходным маршрутам, следуя через территорию третьих стран и строго соблюдая все меры безопасности.