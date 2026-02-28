Туристов призвали не приезжать в аэропорты Дубая без данных о рейсе

Операция США против Ирана

Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports попросил пассажиров временно не выезжать в аэропорты до получения актуальной информации о рейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Dubai Airports рекомендовал не приезжать в Dubai International (DXB) и Dubai World Central — Al Maktoum (DWC) до уточнения статуса вылета или прилета. Часть рейсов в DXB и DWC отменены или задержаны из-за временного частичного закрытия воздушного пространства ОАЭ.

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале операции против Ирана. Взрывы прогремели в ряде городов республики, включая столицу — Тегеран.

Вскоре взрывы прозвучали в Абу-Даби, Дубае, Бахрейне и Катаре. Корреспондент РБК рассказал, что над Абу-Даби прогремели два «достаточно мощных» взрыва. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил, что несколько взрывов прогремели недалеко от Международного аэропорта Абу-Даби.

Свои воздушные пространства, наряду с Ираном и Израилем, закрыли Бахрейн, Катар и ОАЭ. Кувейт отменил все полеты в Иран «до уведомления».

