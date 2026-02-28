Операция США против Ирана

Премьер Британии заявил о поднятых самолетах ВВС на Ближнем Востоке

Стармер: британские самолеты подняты на Ближнем Востоке для защиты интересов

Jonathan Brady / Reuters

Кир Стармер (Фото: Jonathan Brady / Reuters)

Британские самолеты задействованы в «скоординированных региональных оборонительных операциях» на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета The Guardian.

«Мы также обращаемся к гражданам Великобритании, проживающим в регионе, и делаем все возможное, чтобы оказать им поддержку», — сказал Стармер.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты, находящиеся на Ближнем Востоке.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. В ведомстве отметили, что Москва готова содействовать разрешению конфликта на базе международного права.

