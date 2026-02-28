Операция США против Ирана

Трамп проинформировал Конгресс США о планах по Ирану до атаки

Спикер палаты представителей США Джонсон заявил, что Белый дом его заранее проинформировал о решении начать атаку на Иран. Он считает, что Тегеран подрывал своими действиями американские национальные интересы

Heather Diehl / Getty Images

Дональд Трамп (Фото: Heather Diehl / Getty Images)

Входит в сюжет
В этой статье

Белый дом заранее проинформировал Конгресс о решении начать атаку по Ирану, написал спикер палаты представителей (нижняя палата парламента) Майк Джонсон в соцсети X.

По его словам, ранее на этой неделе Вашингтон сообщил восьми членам Конгресса о том, что для защиты американских войск и американских граждан в Иране могут потребоваться военные действия.

«После этого я получил обновленную информацию от госсекретаря [Марко] Рубио и буду поддерживать тесный контакт с президентом и Министерством обороны по мере развития этой операции», — написал он.

Иран сталкивается с «серьезными последствиями своих злодеяний», хотя Белый дом «прилагал все усилия для поиска мирных и дипломатических решений», подчеркнул Джонсон. Он добавил, что Тегеран «подрывал» национальные интересы США, систематически дестабилизировал Ближний Восток и угрожал безопасности всего Запада.

Утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил о «масштабной и непрерывной операции» против Тегерана. Он объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, иранские власти постоянно меняли свою позицию и его «терпение лопнуло».

По данным CNN, американские военные планируют против Ирана серию нарастающих ударов с паузами. Каждая волна будет длиться от одного до двух дней с перерывами для восстановления и оценки боевого ущерба.

Иран в ответ на атаку по своей территории отреагировал запуском ракет и беспилотников по американским военным базам на Ближнем Востоке. США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным базам, писала The Wall Street Journal. При этом источник издания подчеркнул, что американские военные были готовы к этим атакам.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Валерия Доброва
палата представителей СШАспикерМайк ДжонсонДональд ТрампИран