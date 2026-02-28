Трамп проинформировал Конгресс США о планах по Ирану до атаки

Спикер палаты представителей США Джонсон заявил, что Белый дом его заранее проинформировал о решении начать атаку на Иран. Он считает, что Тегеран подрывал своими действиями американские национальные интересы

Дональд Трамп (Фото: Heather Diehl / Getty Images)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Белый дом заранее проинформировал Конгресс о решении начать атаку по Ирану, написал спикер палаты представителей (нижняя палата парламента) Майк Джонсон в соцсети X.

По его словам, ранее на этой неделе Вашингтон сообщил восьми членам Конгресса о том, что для защиты американских войск и американских граждан в Иране могут потребоваться военные действия.

«После этого я получил обновленную информацию от госсекретаря [Марко] Рубио и буду поддерживать тесный контакт с президентом и Министерством обороны по мере развития этой операции», — написал он.

Иран сталкивается с «серьезными последствиями своих злодеяний», хотя Белый дом «прилагал все усилия для поиска мирных и дипломатических решений», подчеркнул Джонсон. Он добавил, что Тегеран «подрывал» национальные интересы США, систематически дестабилизировал Ближний Восток и угрожал безопасности всего Запада.

Утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил о «масштабной и непрерывной операции» против Тегерана. Он объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, иранские власти постоянно меняли свою позицию и его «терпение лопнуло».

По данным CNN, американские военные планируют против Ирана серию нарастающих ударов с паузами. Каждая волна будет длиться от одного до двух дней с перерывами для восстановления и оценки боевого ущерба.

Иран в ответ на атаку по своей территории отреагировал запуском ракет и беспилотников по американским военным базам на Ближнем Востоке. США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным базам, писала The Wall Street Journal. При этом источник издания подчеркнул, что американские военные были готовы к этим атакам.