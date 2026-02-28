Операция США против Ирана

Лидер Ирана Хаменеи выступит с речью в связи с атаками США и Израиля

Iranian Leader's Press Office / Getty Images

Али Хаменеи (Фото: Iranian Leader's Press Office / Getty Images)

Входит в сюжет
В этой статье

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступит с обращением к нации в связи с ударами США и Израиля по территории страны. Выступление Хаменеи анонсировал иранский телеканал «Аль-Алам», передает агенство Reuters.

Агентство отмечает, что он произнесет речь в ближайшее время.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Семь ракет попали в район рядом с президентским дворцом и резиденцией Хаменеи. По данным Reuters, во время начала атаки аятолла не находился в Тегеране, его перевезли в безопасное место.

Как пишет The Wall Street Journal, целями израильских атак было руководство Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Али ХаменеиИранИзраильСШАобращение
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939