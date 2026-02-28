Лидер Ирана Хаменеи выступит с речью в связи с атаками США и Израиля

Али Хаменеи (Фото: Iranian Leader's Press Office / Getty Images)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступит с обращением к нации в связи с ударами США и Израиля по территории страны. Выступление Хаменеи анонсировал иранский телеканал «Аль-Алам», передает агенство Reuters.

Агентство отмечает, что он произнесет речь в ближайшее время.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Семь ракет попали в район рядом с президентским дворцом и резиденцией Хаменеи. По данным Reuters, во время начала атаки аятолла не находился в Тегеране, его перевезли в безопасное место.

Как пишет The Wall Street Journal, целями израильских атак было руководство Ирана.