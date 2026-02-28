Число погибших при ударе по начальной школе в Иране возросло до 85

Иран, Тегеран (Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

По меньшей мере 85 человек погибли после удара по начальной школе для девочек в городе Минаб в Иране, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города.

По информации агентства Mehr, среди погибших ученики школы, родители и учителя. В настоящее время ведутся работы по идентификации тел погибших.

Более 93 человек получили ранения. По словам прокурора, большинство пострадавших — школьники. Все госпитали перевели в режим повышенной готовности.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Взрывы раздались в Тегеране, а также еще в ряде населенных пунктов и провинций, включая города Исфахан и Минаб.