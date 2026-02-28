Число погибших при ударе по начальной школе в Иране возросло до 85
По меньшей мере 85 человек погибли после удара по начальной школе для девочек в городе Минаб в Иране, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города.
По информации агентства Mehr, среди погибших ученики школы, родители и учителя. В настоящее время ведутся работы по идентификации тел погибших.
Более 93 человек получили ранения. По словам прокурора, большинство пострадавших — школьники. Все госпитали перевели в режим повышенной готовности.
Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Взрывы раздались в Тегеране, а также еще в ряде населенных пунктов и провинций, включая города Исфахан и Минаб.
Читайте РБК в Telegram.
Авторы
Теги