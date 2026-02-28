Какие страны закрыли небо на фоне операции против Ирана. Карта

Операция США против Ирана

На фоне ударов Израиля и США по Ирану воздушное пространство закрыли восемь стран. Еще две: Сирия и Оман — ввели частичные ограничения. Как обстоит ситуация с авиаперелетами в регионе — на карте РБК

На фоне начавшейся 28 февраля операции Израиля и США против Ирана и ответных ударов Исламской Республики по американским военным базам в регионе власти Бахрейна, Ирака, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта приняли решение полностью закрыть свое воздушное пространство. Стороны конфликта в регионе — Израиль и Иран — также закрыли небо.

Кроме того, частичные ограничения ввели в Сирии. Полеты приостановили на 12 часов на юге страны, ограничения действуют с полудня по московскому времени, в Омане временно закрыт столичный аэропорт Маскат.

