Резиденция лидера Ирана Хаменеи разрушена после ударов США и Израиля NYT опубликовала снимок разрушенной резиденции лидера Ирана Хаменеи в Тегеране

Резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране полностью разрушена после ударов Израиля и США. Спутниковый снимок резиденции опубликовала газета The New York Times.

Фото было сделано компанией Airbus утром 28 февраля. На снимке видны остатки каркаса здания, которые покрыты черным пеплом.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, Кередже, провинции Керманшах, а также Исфахане, где находится крупнейший в республике ядерный центр. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении масштабной военной операции против Ирана. Он обвинил Тегеран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что целями израильских атак было руководство Ирана. По данным Reuters, Хаменеи во время начала атаки не было в Тегеране, его перевезли в безопасное место.