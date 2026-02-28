Целями израильских атак было руководство Ирана WSJ: целями израильских атак было руководство Ирана

Целями израильских атак было руководство Ирана, включая Хаменеи и Пезешкиана, сообщают WSJ и CNN. Reuters со ссылкой на иранский источник пишет о погибших командирах КСИР. В Иране это опровергли

Израильские удары по Ирану нацелены на руководство страны, сообщили The Wall Street Journal американский чиновник и источник, проинформированный об американо-израильской операции.

Два израильских источника СNN, знакомых с ходом операции, уточнили, что в их число входят верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан, начальник генштаба вооруженных сил Сайид Абдолрахим Мусави, секретарь совета национальной безопасности Али Лариджани и секретарь недавно созданного Совета обороны Ирана Али Шамхани.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, пострадали ли в ходе атак высокопоставленные иранские чиновники. Израильский военный чиновник заявил журналистам, что Израиль пока оценивает эффект своих первых ударов по ряду целей, включая фигуры, «считающиеся важным персоналом иранской военной машины», передает WSJ. Он отказался уточнить, что это были за цели.

CNN также цитирует израильского военного чиновника, который подчеркнул, что цель Израиля — не «операция по смене режима», но военные объекты. «Однако лица, причастные к организации нападений, пропаганде насилия или осуществлению планов по уничтожению Израиля, могут считаться законными целями, если они являются частью действующей военной машины», — приводит его слова телеканал.

О том, что целями Израиля являются иранское руководство, сообщают также Axios, CBS News и Reuters. По данным последнего, Хаменеи во время начала атаки не было в Тегеране, его перевезли в безопасное место. Иранский источник, близкий к руководству, заявил Reuters, что несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и политических деятелей были убиты, однако агентство подчеркивает, что не смогло это подтвердить.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на КСИР пишет, что все командиры «в добром здравии». Также Mehr сообщало, что Пезешкиан не пострадал при атаке Израиля и США.

Совместные с США удары в рамках операции нацелены на военные и разведывательные объекты, включая министерство разведки, уточнили собеседники WSJ.